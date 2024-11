Rubati 30 vasi al cimitero di Bairo, l’ira del sindaco

BAIRO – Ignoti sono entrati nel cimitero di Bairo ed hanno portato via 30 vasi portafiori, evidentemente per rivendere il rame di cui sono fatti. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Claudio Succio con un post molto duro sulla sua pagina Facebook.

“Cari concittadini, la massima indignazione di un cittadino è recarsi al Cimitero del proprio Comune di nascita e vedere i loculi dove tuo padre nella passeggiata quando ero bambino ti raccontava vita quotidiana e le storie del paese di quei cittadini che ci hanno preceduto ed oggi in veste di Sindaco dover recarmi in Caserma dei Carabinieri e denunciare il furto dei vasi porta fiori di circa venti loculi! E circa dieci vasi sulle tombe del campo cimiteriale! Una vergogna di una identità che non merita commenti! Mi impegno a ripristinare il danno perché i nostri cittadini che hanno vissuto il nostro Paese prima di noi non meritano questa profanazione!”

