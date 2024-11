Scarica rifiuti in strada ma ci sono anche le sue cartelle cliniche, multato a Moncalieri

MONCALIERI – Un uomo è stato multato dalla polizia municipale di Moncalieri per aver abbandonato in strada un certo numero di rifiuti. L’uomo, insieme a due altre persone che sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona, ha depositato diversi sacchi di rifiuti in strada Carpece.

Tra l’immondizia c’erano però anche alcune sue vecchie cartelle cliniche, così per la polizia è stato facile individuarlo e multarlo. Si cercano invece le due persone che erano con lui.

