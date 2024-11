A Torino sequestrata cocaina e crack: due persone arrestate per spaccio

TORINO – Due uomini, un 41enne e un 20enne, sono stati arrestati a Torino in un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo che gli agenti della polizia, in collaborazione con il personale della Questura e i militari dell’Esercito, hanno notato un comportamento sospetto da parte di un uomo all’uscita di un stabile.

Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo è rientrato frettolosamente nell’appartamento, destando ulteriori sospetti. Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare un controllo.

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti quasi 200 grammi di cocaina all’interno di un sacchetto su un mobile della cucina. Più inquietante è stata la scoperta effettuata nel bagno: rimuovendo la parte superiore della lavatrice, gli agenti hanno trovato oltre un migliaio di dosi di cocaina e crack, già pronte per lo smercio, insieme a materiale per il confezionamento.

Ulteriore prova dell’attività illecita è stata fornita dal ritrovamento di due zaini contenenti denaro in banconote di piccolo taglio, per un totale di oltre 78mila euro.

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

