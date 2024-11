Cervere, identificate 8 persone per un rito durante la notte di Halloween

CERVERE – Due uomini e sei donne sono state identificate per aver compiuto un rito in un casolare in località Tetti Chiaramelli a Cervere durante la notte di Halloween. La polizia della Squadra Mobile di Cuneo insieme alla polizia scientifica e all’unità cinofila antidroga della guardia di finanza hanno interrotto il rituale officiato da un 30enne del posto.

L’uomo ha spontaneamente consegnato un barattolo con 15 grammi di hashish, dichiarando che si tratta di uso personale. Nello stanzone c’erano materassi e tappeti ammassati, candele accese, oli essenziali e erbe naturali usate per le pozioni.

Oltre all’officiante in turbante gli altri partecipanti provenivano da diverse province d’Italia (Firenze, Varese e Torino) e c’era anche una donna statunitense.

