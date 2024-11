Controllore accoltellato a Genova, indetto sciopero nazionale dei trasporti per martedì 5 novembre

GENOVA – Si è avvicinato ad una coppia per chiedere di mostrargli i biglietti ed è stato accoltellato con due fendenti al torace. E’ quanto accaduto oggi ad un controllore all’altezza della stazione di Genova Rivarolo, su un treno diretto a Busalla. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La reazione dei sindacati è stata immediata, ed è stato proclamato uno sciopero nazionale dei trasporti per domani, martedì 5 novembre. Lo scioperò durerà 8 ore, dalle 9 alle 17.

Il comunicato

“Alla luce di quanto accaduto oggi, sul treno 12042 nella stazione di Rivarolo, con la violenta aggressione ai danni del capotreno, trasportato poi in codice rosso all’ospedale, e tutt’ora sotto cure mediche senza una chiara prognosi, si proclamano 8 ore di sciopero nazionale per il giorno 5 novembre 2024 dalle 9.01 alle 16.59 di tutto il personale mobile dipendente dalle società di trasporto in indirizzo. Verranno garantiti i servizi minimi come previsto dalla Legge e dalla disciplina di settore”

Lo scioperò riguarderà controllori, capitreno e macchinisti, cioè “tutto il personale dipendente delle società di trasporto”.

