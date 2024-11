Castellamonte, viene investito da una automobile: muore in ospedale l’83enne Raffaele Zangari

TORINO – Non ce l’ha fatta Raffaele Zangari, l’uomo di 83 anni di Castellamonte che questa mattina è stato investito in via Saint Amand a pochi passi dal centro storico della cittadina in provincia di Torino.

L’83enne è deceduto nel pomeriggio di oggi all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove era stato ricoverato subito dopo l’incidente di cui è rimasto vittima.

I fatti

Secondo quanto ricostruito, il pensionato è stato investito mentre trascinava un carretto con vari materiali da un’Alfa Romeo Giulietta guidata da un uomo di 39 anni residente a Cuorgnè. Il conducente della vettura si è subito fermato per prestare soccorso all’anziano. Zangari è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale torinese, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso per choc emorragico.

Sul posto la polizia locale di Castellamonte per i rilievi del caso, spetterà a loro ricostruire la dinamica dei fatti. Il 39enne sarà indagato per omicidio stradale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese