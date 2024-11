Champions League: Lille-Juventus finisce 1 a 1, per i bianconeri Vlahovic su rigore

FRANCIA – Dopo il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione di Valencia, costata la vita a più di 200 persone, al Pierre Mauroy parte la partita di Champions League che vede in campo Lille e Juventus.

Una partita sentita che al 24′ vede il primo gol di Koopmeiners che però viene annullato.

La partita si sblocca qualche minuto dopo, al 27′, con il Lille che passa in vantaggio. Splendida giocata palla al piede di Zhegrova, che parte dalla sua metà campo per poi trovare David: Kalulu manca l’intervento e apre la strada al canadese, in rete con un preciso diagonale col destro.

Al 41′ del primo tempo Koopmeiners va nuovamente in rete, ma il gol non viene convalidato di nuovo.

È al 58′ che vediamo finalmente la svolta bianconera grazie a un calcio di rigore in favore della Juventus. Ottima transizione offensiva dei bianconeri, con Cambiaso che trova Conceicao. Il portoghese cerca la sua classica giocata per rientrare sul sinistro e viene messo giù da Andrè. Non ha dubbi l’arbitro bosniaco Peljto.

Al 60′ la perfetta esecuzione dal dischetto di Dusan Vlahovic assicura il pareggio meritato della Juventus. Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero, ma non bastano ai bianconeri di Thiago Motta per ribaltare il risultato e portarla casa. La partita finisce 1-1.

