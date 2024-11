Il Piemonte ostaggio della nebbia, temperature in diminuzione

TORINO – Sono ormai giorni che il Piemonte è immerso in una fitta nebbia, per lo più nelle prime ore del mattino e la sera. Una nebbia che, solitamente, lascia spazio a cieli sereni e a temperature non proprio novembrine.

Oggi, però, la nebbia ha caratterizzato le ore più fredde della giornata. In alcune zone della nostra regione non si è mai diradata. Al mattino nebbia fitta è stata segnalata su molte zone della pianura piemontese, anche a Torino città. Inoltre, come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, a Novara alle ore 15:54 di oggi la nebbia persisteva ormai da 36 ore. E se ieri la temperatura massima non ha superato i 12°C, quest’oggi addirittura si ferma ad appena 9°C, risultando così il capoluogo di provincia più fresco d’Italia.

Più in generale, le nebbie persistenti hanno limitato in maniera significativa il riscaldamento diurno. Tra Astigiano, Monferrato, Vercellese e basso Novarese si registrano infatti temperature massime tra 9 e 11°C, valori anche di un paio di gradi più bassi rispetto alla previsione.

Dopo il tramonto le nebbie tenderanno ad estendersi gradualmente anche verso Ovest, a cui seguirà una decisa diminuzione della visibilità verso la pianura del Biellese, del Canavese orientale e meridionale e del Torinese, probabilmente fin verso la bassa pianura Cuneese in direzione di Marene e Savigliano.

