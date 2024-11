In auto a 255 km/h ma l’autovelox non è omologato: multa ritirata e patente restituita

NOVARA – Lo scorso maggio si era visto recapitare una multa da quasi 900 euro perchè era stato beccato da un autovelox a viaggiare a 255 km all’ora in autostrada. Ora però quella multa è stata annullata e la patente gli è stata restituita.

L’uomo ha infatti presentato e vinto un ricorso alla prefettura di Novara perhè l’autovelox che ha registrato l’infrazione non era omologato. Approvato si, ma non omologato. Così è stato annullato il verbale, con la sanzione amministrativa di 845 euro, oltre al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, per un periodo da 6 a 12 mesi.

E a proposito di autovelox, è stato individuato e denunciato fleximan, l’uomo che aveva segato due rilevatori a Ivrea.

