Manutenzione straordinaria di piazzale Valdo Fusi a Torino: verranno installate telecamere

TORINO – Lo spazio pubblico di piazzale Valdo Fusi verrà riqualificato grazie all’intervento e alla collaborazione tra pubblico e privato. Lo ha deciso la Giunta comunale nella seduta odierna, su proposta della vicesindaca Michela Favaro.

A seguito di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata a realizzare, mediante sponsorizzazione, progetti e interventi per riqualificare e valorizzare spazi ed edifici pubblici è pervenuta una proposta di sponsorizzazione da parte del Comitato ViviTorino relativa alla riqualificazione di Piazzale Valdo Fusi.

Il progetto proposto prevede interventi manutentivi volti alla riqualificazione del piazzale come la pulizia di tutti i graffiti e trattamento protettivo delle superfici, l’eliminazione delle torrette portafaretto danneggiate con ripristino del cordolo in marmo, il ripristino del parapetto danneggiato nell’angolo tra via san Francesco da Paola e via Cavour, l’installazione di telecamere di sorveglianza, la riqualificazione dei rivestimenti murari delle pareti attigue alle rampe di ingresso alla piazza da via Accademia Albertina e il ripristino del manto di copertura dei fabbricati ai quattro angoli della piazza mediante la posa di pannelli in lamiera grecata grigio antracite.

“E’ con soddisfazione che annunciamo l’avvio del primo progetto di riqualificazione sponsorizzata da cittadini privati, volto a valorizzare un’area significativa come Piazzale Valdo Fusi e a restituire alla comunità uno spazio rinnovato e curato. Questo intervento – sottolinea la vicesindaca Favaro – rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privata, un’opportunità concreta per promuovere la rigenerazione urbana e favorire investimenti sostenibili a beneficio del decoro e della pulizia della città ispirando un approccio collaborativo a favore della collettività”.

“E’ per noi ovviamente di grande interesse la riqualificazione di piazzale Valdo Fusi, dove affacciano sia le sedi camerali anch’esse oggetto di importanti lavori di ristrutturazione sia altre importanti realtà come il Campus ESCP appena inaugurato – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino.- Il nostro obiettivo comune, insieme alla Città, è quello di restituire al quartiere uno spazio dinamico e accogliente, positivo biglietto da visita per turisti, cittadini e anche imprenditori innovativi, startupper e studenti. Per questo garantiremo al Comitato Vivi Torino anche un contributo economico per la realizzazione rapida dei lavori previsti”.

L’intervento proposto a cura e spese del Comitato ViviTorino, risulta di rilevante interesse pubblico in quanto consente il contenimento della spesa pubblica nelle attività manutentive del territorio, orientati alla qualità dello spazio pubblico e a favorire una nuova stagione di rigenerazione urbana, intesa come attenzione alla cura dell’esistente, con un approccio che sappia cogliere l’innovazione anche grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.

L’area interessata dalla riqualificazione manterrà totalmente la funzione ad uso pubblico.

