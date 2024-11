Sul lago di Viverone è in vendita Cascina Garlasca: comprende villa, parco, chiesa e opera d’arte

IVREA – All’interno dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, il più significativo anfiteatro glaciale d’Europa e l’unico a forma chiusa tuttora esistente, si trova una proprietà molto particolare.

Cascina Garlasca è adesso in vendita (alla cifra di 1.300.000 euro) nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, protagonista del settore immobiliare di lusso. Si tratta di un’antica tenuta che si presenta come un esempio straordinario di architettura nobiliare del ‘700 della campagna piemontese, conservato con grande cura.

Ma a Cascina Garlasca è custodito anche un tesoro. Si tratta di un’opera dell’artista britannico Richard Long, tra i massimi esponenti della Land Art insieme a Andy Goldsworthy, Walter De Maria e Michael Heizer.

Cascina Garlasca e l’opera di Richard Long

Immersa tra le dolci colline che circondano il Lago Viverone, la cascina si estende su una superficie di 2.000 mq, offrendo un perfetto connubio tra natura e fascino storico. Ed è proprio negli spazi esterni, di 4 ettari, che si trova l’opera “River Po Line” (2001) di Long. Un’installazione permanente della lunghezza di 80 metri, in scaglie di marmo bianco di Carrara, che riprende il tracciato del fiume Po dal Monviso al Mar Adriatico. Il progetto nacque proprio in loco durante una visita dell’artista, che subito chiese una mappa del fiume e alcuni picchetti. Tracciò quindi il percorso misurando a passi il terreno, dando vita all’opera, oggi ben visibile da Google Satellite.

Long evidenzia così il suo passaggio con un segno duraturo, a differenza di molte altre sue opere normalmente effimere e lasciate nel suolo in balia degli agenti atmosferici e del trascorrere del tempo.

Con sette camere da letto, quattro bagni, una sala ping-pong, una cantina vini e un appartamento indipendente per gli ospiti, la proprietà presenta dettagli architettonici d’epoca – come camini, eleganti parquet e soffitti finemente affrescati – e un arredamento moderno e di design, che rispecchia la natura artistica del contesto in cui è inserita.

Completano la proposta una chiesa consacrata con altare barocco in marmo, una piscina riscaldata, una palestra e un ampio parcheggio.

La proprietà è in vendita per 1.300.000 euro esclusa la quotazione, riservata, dell’opera “River Po Line”.

