Basket, Torino sconfitta in casa da Forlì in una partita senza storia

TORINO – Reale Mutua Basket Torino – Pallacanestrò Forlì 67-92. Il risultato impietoso non lascia spazio a dubbi su quella che è stata la partita di Torino. Gialloblu mai in partita e sotto fin dal primo quarto. A metà gara i punti di vantaggio per Forlì sono già 18.

Nella seconda parte ospiti in controllo e Torino mai in grado di rientrare in partita. Per Torino è la quinta sconfitta su otto partite in un campionato che si immaginava decisamente diverso.

