Torino: approvati interventi straordinari per il recupero dello Stadio Olimpico e dei monumenti storici

TORINO – La Giunta Comunale di Torino ha dato il via a importanti interventi di manutenzione straordinaria per sanare condizioni di degrado nello Stadio Olimpico e su alcuni edifici storici della città.

La delibera, proposta dall’assessore allo Sport Domenico Carretta, punta a risolvere problematiche legate sia all’età della struttura che a comportamenti scorretti degli spettatori durante eventi sportivi e concerti. Nel dettaglio, le opere di manutenzione straordinaria allo Stadio Olimpico comprendono una vasta gamma di elementi, tra cui gronde, parapetti, strutture metalliche, controsoffitti, recinzioni, cancelli, tombini e gradoni. Gli interventi previsti spaziano dalla pulizia e impermeabilizzazione alla tinteggiatura, pavimentazione e sostituzione di parti deteriorate. Tra le opere più rilevanti, è inclusa la sostituzione di una porzione della copertura delle gradinate con nuove lastre di policarbonato alveolare, identiche alle esistenti in termini di geometria e caratteristiche.

Per questa serie di interventi e per i necessari controlli strutturali, la spesa prevista è di 350mila euro. In aggiunta, la Giunta ha approvato un ulteriore stanziamento di 500mila euro destinato al restauro di edifici storici della città, tra cui la Chiesa di Santa Croce, la Mole Antonelliana e il Monumento dell’Artigliere. Questa seconda delibera, presentata dalla Vicesindaca Michela Favaro insieme all’assessore Francesco Tresso, prevede un piano di fattibilità tecnico-economica per il recupero di queste strutture.

Tra i principali interventi, si segnala il ripristino della copertura del Coro della Chiesa di Santa Croce, dove le attuali lastre in fibrocemento saranno sostituite con un nuovo manto di coppi. Alla Mole Antonelliana, invece, verranno messi in sicurezza e restaurati alcuni locali didattici danneggiati da infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso intonaci e volte. Infine, per il Monumento all’Artigliere sono previsti interventi di recupero su pietra e cornicioni, con l’obiettivo di preservare l’integrità di un patrimonio storico importante per Torino.

