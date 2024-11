Torino si prepara per Restructura 2024: il futuro dell’edilizia sostenibile e innovativa in scena all’OVAL Lingotto

TORINO – Fervono i preparativi per Restructura 2024, l’evento di punta per il settore dell’edilizia, che torna dal 21 al 23 novembre all’OVAL Lingotto Fiere di Torino. Giunto alla sua 36esima edizione, Restructura è organizzato da GL events Italia e promette un programma rinnovato, che punta tutto su innovazione tecnologica e sostenibilità per il recupero del patrimonio edilizio. Un primo assaggio sarà dato il 24 ottobre, in piazza Castello, con un evento off inserito nel calendario culturale dell’ANCI.

Edizione 2024: oltre 150 espositori e focus sulla sostenibilità

Con oltre 150 aziende già confermate, Restructura punta a ridefinire il futuro dell’edilizia italiana. “Siamo orgogliosi di presentare un programma che guarda allo sviluppo del comparto edile con un approccio innovativo e sostenibile – afferma Gàbor Ganczer, AD di GL events Italia –. Torino diventerà un punto di riferimento per l’intera industria delle costruzioni”. Il programma propone oltre 60 eventi incentrati su sicurezza, nuove tecnologie, e digitalizzazione con focus specifici, come l’intelligenza artificiale.

Un ricco calendario: tra workshop e convegni di settore

Il cuore della manifestazione si animerà nei quattro stage dell’OVAL, con interventi su vari temi caldi per il settore. Ecco alcuni appuntamenti chiave:

Giovedì 21 novembre , si parte alle 9:30 con un incontro sulla sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente, con ospiti come Stefano Pampanin , esperto di sismica dell’Università La Sapienza di Roma, e Giuseppe Ferro , Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Torino.

, si parte alle 9:30 con un incontro sulla sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente, con ospiti come , esperto di sismica dell’Università La Sapienza di Roma, e , Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Torino. Nel pomeriggio ci sarà un approfondimento sulla direttiva europea “Case Green” e la riqualificazione energetica, a cura di ENEA e ANACI .

ci sarà un approfondimento sulla direttiva europea “Case Green” e la riqualificazione energetica, a cura di e . Alle 17:30, l’architetto Max Adiansi alias Architerror rifletterà su errori e successi dell’architettura contemporanea, insieme a Massimo Roj dello Studio CMR.

Un’attenzione speciale alla formazione e alle nuove competenze

Venerdì 22, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) darà il via alla sua Assemblea annuale, concentrandosi sul coinvolgimento delle nuove generazioni. Alle 12:00, GL events Italia organizza il dibattito “Le nuove competenze per la sostenibilità e la tassonomia europea”, un tema cruciale per il real estate e il futuro del settore.

Nel pomeriggio, con ANCE e ANCI Piemonte, si discuterà del PNRR e dei nuovi investimenti regionali con esperti e rappresentanti delle istituzioni locali. A chiudere la giornata, un convegno su AI e costruzioni, in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Sabato 23 novembre: l’architettura incontra la storia

Sabato si aprirà con un focus sull’incontro tra architettura storica e nuove tecnologie, con ospiti come David Giannotten dello Studio OMA, che esploreranno soluzioni innovative per adattare il costruito alle esigenze moderne, senza tradire il patrimonio culturale.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sui materiali naturali con l’evento “Legno e materiali bio-based: il futuro più sostenibile dell’abitare”, in collaborazione con ARCA e Politecnico di Torino.

La formazione in sicurezza: il simulatore immersivo di ESEL CPT

Una delle novità più attese è l’ESEL MOBILE di ESEL CPT di Latina, un’aula mobile dotata di simulatore immersivo per la formazione in sicurezza. Con cinque display e un sistema idraulico, questo simulatore offrirà ai visitatori un’esperienza realistica di guida di macchinari, un’opportunità unica di formazione per studenti e professionisti.

Restructura 2024, dunque, non sarà solo un’occasione per aggiornarsi sulle ultime novità, ma anche per vivere esperienze formative di alto livello, confermando Torino come centro propulsivo dell’edilizia sostenibile e innovativa.

