Un cavallo, un asino e due caprette a spasso per Novi Ligure

NOVI LIGURE – Sembra un film della Disney oppure la trasposizione nella realtà della fiaba dei Musicanti di Brema, invece è successo davvero a Novi Ligure. La notte di Halloween (le cose non capitano in giorni casuali) un cavallo, un asino e due caprette sono stati visti passeggiare per le strade di Novi Ligure.

Un video di pochi secondi è stato pubblicato nel gruppo Facebook “Novi Ligure notizie e non solo”, mentre sono stati avvisati i carabinieri. Proprio nel gruppo social è intervenuta la padrona degli animali per spiegare cosa è accaduto. I quattro animali (soprattutto il cavallo e l’asino) vivono in simbiosi e si spostano sempre insieme.

Così, quando uno dei quattro ha trovato un varco nella recinzione della stalla, gli altri tre semplicemente lo hanno seguito come sempre, dando vita alla curiosa passeggiata. I quattro animali sono stati recuperati e riportati a casa senza conseguenze per nessuno.

