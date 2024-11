12 attività su 19 irregolari: ispettori ITL Novara-Verbania multano per 41 mila euro

NOVARA – Sono irregolari 12 attività su 19 con sanzioni per oltre 41 mila euro. È il report dei controlli effettuati lo scorso ottobre dagli ispettori dell’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) di Novara-Verbania, che per l’intero mese sono stati impegnati in attività di vigilanza tecnica nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, del manifatturiero, delle costruzioni, del trasporto e magazzinaggio.

Nel corso degli accessi è stata verificata la posizione di 239 lavoratori.

Nelle dodici attività non in regola sono state accertate 21 violazioni in tema di prevenzione della sicurezza sul lavoro – attrezzature non idonee e/o mancata manutenzione delle stesse, luoghi di lavoro non conformi, mancanza sorveglianza sanitaria, mancata sottoposizione dei lavoratori a visite mediche, mancato aggiornamento del DVR (Documento Valutazione Rischi), mancata verifica delle condizioni di sicurezza in capo all’Impresa affidataria, mancata cooperazione tra CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) e imprese, mancata formazione dei lavoratori, assenza della segnaletica di sicurezza nei locali.

Per le violazioni accertate sono state irrogate sanzioni con prescrizione per un totale di oltre 41 mila euro.

