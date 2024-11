Iveco: ricavi in calo, ma utili in crescita nel terzo trimestre

TORINO – Iveco ha chiuso il terzo trimestre con ricavi consolidati di 3,4 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,7 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto ha però raggiunto i 106 milioni di euro, con un incremento di 10 milioni rispetto al 2023.

Il gruppo conferma i target finanziari per il 2024: ricavi netti in calo del 4%, free cash flow previsto tra 350 e 400 milioni di euro, e EBIT tra 920 e 970 milioni. In Europa, le stime di mercato per il 2024 indicano 300.000 immatricolazioni di veicoli pesanti, con una domanda attesa stabile per i veicoli leggeri e leggermente in calo per i medi.

Il CEO Olof Persson ha descritto la performance trimestrale come “solida”, grazie a una gestione efficiente dei costi e a un miglioramento dei prezzi, nonostante la diminuzione dei volumi in alcuni settori. L’EBIT delle attività industriali è stato del 5%, mentre il free cash flow ha visto un incremento di 56 milioni di euro rispetto al 2023.

