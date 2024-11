Jannik Sinner visita l’Istituto di Candiolo e sostiene la ricerca sul cancro

CANDIOLO – Il tennista Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo, ha visitato oggi l’Istituto di Candiolo-Irccs in occasione delle ATP Finals. L’atleta italiano è stato accolto da Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, e da Stefano Barrese, di Intesa Sanpaolo.

Durante la visita, Sinner ha partecipato alla consegna del “microscopio blu”, un avanzato strumento laser per la diagnosi oncologica, acquistato grazie alla campagna “Un ace per la ricerca” promossa da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione. Per ogni ace messo a segno dai finalisti delle ATP Finals, la banca dona infatti 100 euro (1.000 per la finale), contribuendo ai progetti di ricerca del centro oncologico.

Quest’anno, i fondi raccolti sono destinati alla creazione di una nuova Biobanca presso l’Istituto di Candiolo, uno spazio di 3.000 metri quadrati per la conservazione di campioni biologici e dati dei pazienti oncologici.

Allegra Agnelli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, dichiarando: “Con Jannik Sinner e Intesa Sanpaolo, lanciamo un grande progetto per sconfiggere il cancro”.

