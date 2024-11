Palestina, manifestazione regionale il 16 Novembre a Torino

TORINO – Il Coordinamento Torino per Gaza annuncia la manifestazione regionale in programma sabato 16 novembre 2024 alle 14:30 in Piazza Statuto, organizzata in collaborazione con diverse realtà e associazioni del Piemonte. L’iniziativa mira a rilanciare le mobilitazioni contro la violenza a Gaza e l’escalation del conflitto che coinvolge anche Libano, Siria e altri territori limitrofi.

L’evento si propone di promuovere una politica di disarmo e de-escalation, chiedendo la sospensione delle forniture di armi a Israele e un cambiamento nelle politiche di investimento, indirizzando risorse verso il welfare pubblico piuttosto che verso il settore militare.

In preparazione alla manifestazione, è prevista un’assemblea cittadina martedì 12 novembre alle 18:30 presso il Cecchi Point (Via Cecchi 17, Torino), per discutere la struttura del corteo e le prossime fasi della mobilitazione.

