Una vigna dentro il Politecnico di Torino? Via al crowdfunding, servono 70 mila euro

TORINO – All’interno del cortile del Politecnico di Torino sorgerà, forse, una vigna urbana. Il progetto (chiamato Campus Grapes) è stato presentato nei giorni scorsi dai rappresentanti dell’ateneo e da quelli di Citiculture, una start up che si occupa di rigenerare spazi aziendali convertendoli in zone verdi.

La zona in cui dovrebbe sorgere la vigna è grande circa 1.000 metri quadri e dovrebbe ospitare più di 750 piante di vite in vaso, che andranno ad arricchire il piano di riqualificazione del verde all’interno della sede principale del Politecnico (in Corso Castelfidardo).

Al progetto, che verrà finanziato attraverso un crowdfunding, hanno contribuito il corso di Laurea Magistrale in Agritech Engineering e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – DISAFA di UniTo. Per essere realizzato saranno necessari 70 mila euro.

I lavori inizieranno verso la fine di aprile, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista a giugno.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese