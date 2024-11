A Grugliasco c’è un quartiere in cui le vie sono dedicate ai cantautori italiani

GRUGLIASCO – C’è un quartiere a Grugliasco estremamente musicale. A due passi dal centro storico, nella zona nuova che si affaccia sul Palavillage, le vie hanno infatti i nomi dei grandi cantautori italiani.

Tutti insieme, in un fazzoletto. E’ possibile passare da via Giorgio Gaber a viale Lucio Battisti, attraversare via Rino Gaetano e infilarsi in viale Fabrizio De Andrè e ancora percorrere via Pierangelo Bertoli. Uno spicchio di città che racconta l’importanza dei grandi cantautori italiani e se passeggiando vi viene da intonare (o stonare) una canzone fatelo tranquillamente.

