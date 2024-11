Chiude per l’inverno il Buco di Viso, il primo traforo alpino della storia

MONVISO – Il Parco del Monviso comunica che è stata effettuata la chiusura stagionale del Buco di Viso. Come ogni anno l’imboccatura francese, soggetta ad importanti accumuli di neve, è stata bloccata e rimarrà chiusa fino alla prossima tarda primavera o inizio estate.

Per il secondo anno torna ad essere operativa la nuova porta installata a inizio settembre 2023, chiusa con lucchetti.

Cos’è il Buco di Viso

Il Buco di Viso o Buco delle Traversette è una galleria scavata nella roccia lunga circa 75 metri che collega l’Italia con la Francia mettendo in comunicazione i territori comunali di Crissolo e Ristolas. È noto per essere stato il primo traforo alpino della storia e rappresenta una delle più antiche opere di ingegneria civile realizzate in alta montagna.

Nella foto, gli addetti del Parc naturel régional du Queyras che si sono concretamente occupati della chiusura.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese