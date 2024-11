Scontro tra auto e moto a Banchette: è Alex Barile il 17enne che ha perso la vita

BANCHETTE – È Alex Barile, un giovane di 17 anni residente a Ivrea, la vittima dell’incidente avvenuto ieri, intorno alle 19, in via Pavone a Banchette.

Il ragazzo in sella alla propria moto si è scontrato con una automobile, una Alfa Romeo Mito. L’impatto è stato talmente violento che non gli ha lasciato scampo: Alex è stato sbalzato a una decina di metri e ha riportato ferite gravi. I sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto far nulla se non constatarne il decesso.

Sull’auto viaggiava una coppia di Cuorgnè rimasta illesa. Su quanto accaduto indaga la polizia di Ivrea.

