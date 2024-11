Aggrediscono il nuovo compagno dell’ex fidanzata: arrestati due uomini ad Avigliana

AVIGLIANA – Due uomini sono stati arrestati ad Avigliana dopo aver aggredito il nuovo compagno della ex fidanzata di uno dei due.

Gli arrestati sono un uomo di 31 anni e suo zio, di 46 anni, entrambi accusati di lesioni pluriaggravate in concorso e di rapina pluriaggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, la donna aveva deciso di interrompere la sua relazione con il 31enne a seguito di vari episodi di maltrattamento. Tuttavia, l’ex non si era rassegnato e continuava a cercarla. Così, il nuovo fidanzato di lei aveva cercato di allontanarlo con alcuni messaggi via social.

Lo scorso 9 settembre, poi, il nuovo compagno aveva denunciato un’aggressione da parte dell’ex fidanzato e dello zio di lui. I due aggressori si erano presentati a casa dell’uomo e lo avevano picchiato con un bastone. I vicini, allertati dalle grida di dolore, avevano chiamato i carabinieri, che però non erano riusciti a fermare gli aggressori, che erano fuggiti portando con sé uno zainetto rubato alla loro vittima. A seguito delle percosse, l’uomo aveva riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

Grazie alla visione delle immagini di alcune telecamere di sorveglianza, gli investigatori sono alla fine riusciti ad individuare zio e nipote. Durante una perquisizione a casa del 31enne, sono stati trovati un coltello a serramanico, una riproduzione a salve di una pistola Beretta senza tappo rosso e gli indumenti indossati nel corso dell’aggressione.

