Blitz della Polizia Stradale di Novara contro le modifiche non autorizzate dei veicoli: controlli e sanzioni sull’A4

NOVARA – Proseguono i controlli serrati della Polizia di Stato contro comportamenti pericolosi al volante e modifiche non consentite dei veicoli. Negli scorsi giorni, gli agenti della Polizia Stradale di Novara, della Sottosezione di Novara Est e della Polizia Locale di Arluno (MI), hanno intensificato la loro attività di monitoraggio, concentrandosi sulla zona di sosta lungo l’autostrada A4, presso la corsia Bus di Arluno, dove erano radunate circa venti persone, tra cui numerosi appassionati di tuning.

Il tuning, ovvero l’attività di modifica dei veicoli per migliorarne prestazioni e aspetto estetico, era il motivo di ritrovo per diversi presenti, molti dei quali a bordo di auto dalle caratteristiche tecniche alterate. Gli agenti, in un’operazione sinergica e pianificata, hanno proceduto al controllo minuzioso dei mezzi e dei relativi conducenti. Nel corso delle verifiche, sono stati identificati venti individui e ispezionati quindici veicoli, riscontrando irregolarità in diversi casi. Alla fine dell’operazione, sono state elevate cinque sanzioni per violazioni al Codice della Strada e, per un veicolo in particolare, è stato disposto il ritiro della carta di circolazione per sottoporlo a revisione obbligatoria. I veicoli sanzionati sono stati inoltre segnalati alla Motorizzazione Civile per interventi di modifica non autorizzati e per inefficienze relative alla sicurezza stradale.

Le autorità ricordano che le modifiche strutturali e funzionali ai veicoli in circolazione devono essere approvate dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione. In caso contrario, i trasgressori rischiano sanzioni amministrative che vanno da 430 a 1.731 euro, con un serio impatto anche sulla sicurezza del veicolo.

