Scontri tra ultras in centro a Torino alla vigilia del derby di stasera: rissa a colpi di bastoni e cinghie

VENARIA – Ieri sera, gli ultras del Torino e della Juventus si sono scontrati in zona Gran Madre, alla vigilia del derby in programma stasera all’Allianz Stadium.

Circa un centinaio di ultras è stato protagonista di una rissa avvenuta nel cuore della movida, che in questi giorni è ancora più intensa per l’arrivo in città di centinaia di turisti in occasione delle Nitto Atp Finals. I tifosi si sono dati appuntamento per lo scontro, come era già successo negli scorsi anni, in piazza Vittorio Veneto e si sono malmenati a colpi di bastoni e di cinghie.

In queste ore, stanno circolando sui social alcuni video di quanto accaduto. La polizia, giunta sul posto, ha identificato una decina dei presenti e ha effettuato un arresto.

