Volley: Novara vince contro Perugia per 3 set a 1

NOVARA – Al Pala Igor le azzurre di Lorenzo Bernardi hanno ospitato e battuto Perugia (undicesimo incrocio tra i due club) per 3 set a 1.

Per la settima giornata di regular season di serie A1 femminile, Novara era a caccia del sesto successo in campionato, Perugia in cerca del primo acuto dopo aver raccolto appena due punti nelle prime sette sfide giocate pur lottando a testa alta contro tutte le avversarie più quotate.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese