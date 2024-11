ATP Finals: è il momento di Jannik Sinner, il primo al mondo batte Alex de Minaur

TORINO – Era il più atteso della giornata: Jannik Sinner ancora protagonista delle ATP Finals nel suo debutto contro l’australiano Alex De Minaur.

Sinner torna nella città della Mole e vince il match in due set 6-3 6-4. Nulla da fare per il 25enne numero 9 del ranking Atp.

Super Jannik Sinner!

Il numero uno del mondo inizia alla grande le Nitto ATP Finals e la sua avventura nella nostra città!

Un applauso anche a Alex De Minaur e un grazie a entrambi per averci regalato grandi emozioni, in una Inalpi Arena davvero fantastica.

Avanti così, Jannik, tutta Torino tifa per te!