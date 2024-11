Meteo in Piemonte: in arrivo freddo, rovesci e neve

TORINO – Le previsioni meteo per il Piemonte nei prossimi giorni, precisamente lunedì 11 e martedì 12 novembre 2024, mostrano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di un forte freddo che porterà piogge e nevicate.

Lunedì 11 novembre

Il tempo sarà generalmente stabile in gran parte della regione, ma con cielo nuvoloso e qualche sporadico rovescio. Le temperature si aggireranno tra i 10 e i 14°C nelle principali città, come Torino e Cuneo, con picchi più bassi nelle valli alpine. In pianura, ci si aspetta una giornata grigia ma senza fenomeni particolarmente intensi.

Martedì 12 novembre

A partire dalla mattinata, l’aria fredda di origine polare arriverà in Piemonte, portando piogge diffuse, in particolare sulle zone alpine e pedemontane. Nelle Alpi occidentali, è atteso il ritorno della neve, che potrebbe scendere anche sotto i 1000 metri, soprattutto nelle valli più alte. Le temperature subiranno un calo notevole, con minime che scenderanno intorno ai 5°C in pianura e ancora più basse nelle zone montuose. In pianura, le massime si fermeranno intorno ai 9-10°C​

