Val di Susa, evade i domiciliari, i carabinieri lo denunciano

SUSA – Fine settimana di controlli serrati in Valle di Susa, dove i carabinieri delle stazioni di Susa, Condove e Cesana Torinese, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 1° Reggimento “Piemonte”, hanno portato a termine una serie di operazioni.

Un 35enne agli arresti domiciliari è stato denunciato per evasione: i militari, infatti, non lo hanno trovato in casa durante un controllo. Sempre nel corso del servizio, a Bussoleno è stato fermato un 26enne alla guida della propria auto, trovato in possesso di un coltello con una lama di 20 cm; per lui è scattata una denuncia per “porto d’armi o oggetti atti ad offendere”. Infine, due giovani di 19 anni sono stati segnalati come assuntori di hashish, poiché trovati in possesso di alcuni grammi della sostanza.

Oltre alle denunce, il bilancio delle operazioni comprende numerose contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada: quasi un quarto dei veicoli controllati è risultato non in regola.

