Vercelli, bis di furti: colpiti due ristoranti in una notte

VERCELLI – Escalation di furti nei locali di Vercelli, dove l’ultima notte ha visto due nuovi colpi che allarmano i commercianti. Il ristorante L’Angolo, vicino a piazza Mazzucchelli, è stato svaligiato da ignoti che, dopo aver forzato una finestra, hanno rubato 800 euro in contanti e un PC portatile. Quasi in contemporanea, i ladri hanno colpito anche la pizzeria Basilico in corso Salamano, da cui sono stati trafugati la cassa e uno smartphone.

Negli ultimi giorni sono aumentati gli episodi di furto nei locali cittadini, dal Rivendita 22 al Piper, fino al tentato furto al negozio di abbigliamento Convenienza. I commercianti, sempre più preoccupati, si stanno organizzando tramite chat per segnalare episodi sospetti. Intanto, il tema furti sarà discusso nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Il sindaco Roberto Scheda ha dichiarato l’intenzione di istituire un nuovo presidio di Polizia municipale e di coinvolgere l’Associazione nazionale carabinieri in congedo per potenziare la sorveglianza.

