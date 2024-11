Gli ambulanti protestano a Torino: folle chiederci di cambiare i furgoni

TORINO – Circa duecento ambulanti hanno manifestato in piazza XVIII Dicembre a Torino nel pomeriggio, sfilando su via Cernaia e via Pietro Micca per poi arrivare in piazza Castello, davanti alla prefettura.

La protesta riguarda in particolare l’obbligo della rottamazione per i vecchi furgoni diesel. Gli ambulanti dicono di non essere in grado di sostenere la spesa del cambio dei mezzi, ricordando che a loro servono per spostarsi ma che poi i furgoni rimangono fermi tutto il giorno senza inquinare.

