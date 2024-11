Nitto Atp Finals, oggi è il giorno del torinese Andrea Vavassori e Simone Bolelli: dove vederli

TORINO – Preso ufficialmente l’avvio ieri, ci si prepara al secondo giorno delle Atp Finals 2024. Ieri sera l’esordio vincente di Jannik Sinner contro l’australiano Alex De Minaur battuto in 85 minuti di gioco.

Questa sera invece tocca al doppio del torinese Andrea Vavassori e Simone Bolelli, nel girone con Arevalo-Pavic, Bopanna-Ebden e Krawietz-Puetz. Non prima delle 18 i due italiani sfideranno all’Inalpi Arena Rohan Bopanna e Matthew Ebden.

Sarà possibile vedere l’incontro in diretta Sky e Now e in diretta in chiaro su Rai2.

Gli altri incontri

Alle ore 11:30 si sfideranno Arevalo-Pavic contro Krawietz-Puetz; non prima delle 14:00 sarà il turno di Alcaraz – uno dei più attesi di oggi – contro Ruud.

Non prima delle 20:30 Zverev contro Rublev.

Foto di repertorio

