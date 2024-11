Programmata la chiusura al transito del Colle del Piccolo San Bernardo per meteo avverso

VALLE D’AOSTA – Viste le previsioni meteorologiche sfavorevoli e la volontà dell’Ente gestore francese di interdire il traffico in via preventiva sulla tratta di competenza del Colle del Piccolo San Bernardo, a partire dalle 10:00 di domani, martedì 12 novembre, Anas chiuderà al transito la SS26 “della Valle d’Aosta” a partire da località Combemar, nel Comune di La Thuile, in corrispondenza del bivio per Les Suches (km 152,200). Il provvedimento resterà in vigore fino a cessata esigenza.

Durante la chiusura si potrà raggiungere la Francia attraverso il Traforo del Gran San Bernardo (T2) o in alternativa attraverso il Traforo del Frejus (T4), a causa dell’attuale chiusura del Traforo del Monte Bianco per manutenzioni (T1).

Sul resto della rete stradale di competenza Anas in Valle d’Aosta è attivo il servizio di sgombero neve. Il personale e i mezzi saranno operativi durante l’intera fase di maltempo per garantire la regolare circolazione dei veicoli sulla rete in gestione.

Foto di European Roads su flickr CC BY-NC-SA 2.0 Generic

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese