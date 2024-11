Ha un incidente in bici a Pecetto: muore dopo sei giorni Luca Ferrero, veterinario dei vip

TORINO – Troppo gravi le ferite riportate: si è spento questa notte a 54 anni Luca Ferrero, noto veterinario. Ferrero è deceduto all’ospedale Cto di Torino, dove era ricoverato da sei giorni dopo un grave incidente in bicicletta avvenuto mercoledì 6 novembre in strada comunale di Pecetto.

Si sta ancora lavorando sulla ricostruzione di quanto accaduto. Tra le ipotesi vi è quella secondo cui Ferrero, ciclista esperto, mentre scendeva lungo una strada, sarebbe stato superato da una moto che gli sarebbe sfrecciata accanto ad alta velocità. E questo gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio, facendolo cadere sull’asfalto dove ha battuto violentemente testa e addome.

Quando i soccorsi sono arrivati il veterinario era ancora vivo, ma le sue condizioni erano già disperate.

Ferrero non era sposato né aveva figli. Lascia, oltre alla compagna Nadia, la sorella Simona e due due nipoti di 19 e 24 anni alle quali era molto affezionato.

Luca Ferrero, veterinario dei vip

Laureatosi nel 1995 in Medicina Veterinaria all’Università di Torino con una tesi sperimentale – La fibrillazione atriale nel cane, incidenza ed aspetti comparativi con altre specie di animali domestici – Luca Ferrero da quasi trent’anni lavorava nello studio in via Mazzini 39 bis a Torino, di cui era titolare.

Un professionista molto conosciuto e apprezzato al quale in molti hanno affidato le cure dei propri animali domestici. Tra questi anche molti volti noti dello sport e della politica: l’ex presidente della Regione Piemonte, Enzo Ghigo, gli ex bianconeri Allegri, Bonucci, Barzagli e Chiesa, l’ex capitano granata Belotti e l’attuale portiere del Toro Milinkovic-Savic; per citarne alcuni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese