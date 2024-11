La petizione ironica dei tifosi del Toro: regaliamo una stella allo Juventus Stadium per Urbano Cairo

TORINO – Una stella allo Juventus Stadium per Urbano Cairo. Non è una proposta reale ma una petizione ironica dei tifosi del Toro, che però online ha già raccolto quasi un miglialio di firme. La petizione è nata dopo l’ennesima sconfitta nel derby e le motivazioni sono in effetti inattaccabili.

Cairo, scrivono i tifosi, è “l’uomo che più di tutti ha regalato gioie ai tifosi della Juventus”. E i numeri arrivano a confermare la tesi.

“Durante la sua gestione ventennale – si legge nella petizione – il Torino ha ottenuto la peggior media punti in assoluto contro i rivali cittadini: 0,3 punti a partita, maturati con uno straordinario ruolino di marcia (anzi di marcio) che conta 24 sconfitte, 6 pareggi ed una sola vittoria in 31 partite giocate”.

La chiusa, sempre ironica, tira in ballo alcuni miti bianconeri: “Nessuno ha fatto meglio di lui per i colori bianconeri: grazie ad Urbano Cairo la Juventus ha vinto più derby che con Platini, Baggio, Zidane e Del Piero messi insieme”.

