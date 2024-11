Le ATP Finals potrebbero rimanere a Torino anche dopo il 2025, ma in coppia con Milano

TORINO – Nel pieno delle ATP Finals sono in corso i frenetici lavori per mantenere a Torino ( o quantomeno in Italia) il torneo anche dopo il 2025. La federazione sta lavorando per vedersi assegnare le ATP Finals anche per il quinquennio 2025-2030. In realtà è probabile che tutto sia già stato deciso e domenica ne sapremo sicuramente di più.

In un contesto di forte concorrenza internazionale, con l’Arabia Saudita tra i principali concorrenti per aggiudicarsi il torneo, il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha avviato trattative per mantenere l’evento in Italia anche dopo il 2025, anno in cui scadrà l’attuale contratto. Se l’accordo si concretizzasse, potrebbe aprire la strada a un’alternanza tra Torino e Milano, garantendo nuove opportunità di crescita per entrambe le città.

Un progetto in cantiere tra Torino e Milano

L’ipotesi prevede che Torino continui a ospitare le Finals ancora per alcuni anni, fino al 2026 o 2027, quando anche Milano potrebbe diventare sede dell’evento, con l’apertura della nuova arena di Santa Giulia, un progetto innovativo che potrebbe offrire una capienza fino a 16.000 posti. Questa soluzione non solo consentirebbe a Torino di proseguire il proprio percorso di successo nel mondo del tennis, ma garantirebbe una nuova prestigiosa cornice milanese, pronta ad accogliere eventi di portata globale.

Le sfide economiche e il potenziale per l’Italia

Nel quadro delle attuali trattative, si ipotizza un incremento della quota annuale di concessione per l’evento, da 18 a 30 milioni di dollari, insieme a un aumento del montepremi. Anche se questa condizione rappresenta una sfida economica importante, le ricadute economiche positive giustificherebbero ampiamente l’investimento. Secondo Binaghi, infatti, «Ogni euro pubblico investito nelle ATP Finals può generare un ritorno stimato di 80 euro», sottolineando così l’importanza di tale evento per Torino, Milano e l’intero Paese.

L’arena di Santa Giulia: un potenziale punto di riferimento per il tennis italiano

La nuova arena di Santa Giulia, la cui apertura è prevista nei prossimi anni, rappresenta una delle strutture più moderne in Europa e potrebbe costituire un asset importante per attrarre grandi eventi sportivi internazionali. La struttura, concepita per offrire un’esperienza di visione immersiva e una capacità maggiore rispetto agli spazi torinesi, potrebbe portare un ulteriore prestigio al Paese, se l’accordo dovesse andare a buon fine.

Torino e Milano: città in partnership per un progetto ambizioso

L’idea di un’alternanza tra Torino e Milano rappresenterebbe un modello di collaborazione virtuoso tra due delle maggiori città italiane per ospitare eventi di rilevanza mondiale. Torino, grazie all’esperienza accumulata nelle ultime edizioni, continuerebbe a giocare un ruolo chiave fino all’ingresso di Milano, portando il tennis italiano in una nuova fase.

Domenica, giorno della chiusura delle ATP Finals 2024, ne sapremo di più.

