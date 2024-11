233° anniversario della polizia locale, a Torino 51 neo agenti

TORINO – Questa mattina al Teatro Carignano si è tenuta la cerimonia per il 233esimo anniversario dalla fondazione del corpo e per la conclusione del 95esimo corso di formazione per agenti neoassunti delle polizie locali di tutta la Regione Piemonte, che si è tenuto alla Scuola di polizia locale “Roberto Bussi” di Torino.

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore alla Sicurezza e polizia locale della Regione Piemonte Enrico Bussalino, l’assessore alla Sicurezza e polizia locale della Città di Torino Marco Porcedda e il Comandante della polizia locale di Torino Roberto Mangiardi. La cerimonia è stata anche l’occasione per premiare il personale che, nel corso dell’anno, si è distinto in operazioni di servizio.

“Questa mattina – ha detto l’assessore Porcedda – salutiamo i nuovi agenti che prenderanno servizio in città e nei Comuni di tutto il Piemonte dopo essersi formati nella nostra scuola di Polizia Locale, un elemento di cui siamo particolarmente orgogliosi e rispetto al quale vogliamo ringraziare la Regione Piemonte e l’assessore Bussalino per il sostegno dato alla formazione di questi uomini e donne.

La loro presenza ci permetterà di rafforzare la presenza sul territorio che riteniamo una priorità per continuare il lavoro di presidio, di presenza di prossimità e di prevenzione dei reati già in campo. Come ogni anno poi, nell’anniversario della fondazione del Corpo, siamo qui per esprimere gratitudine nei confronti delle agenti e degli agenti di Polizia Municipale della nostra città, che ogni giorno svolgono un ruolo essenziale nella vita della comunità torinese e sono coloro cui i cittadini si rivolgono ogni giorno, spesso anche in un momento di pericolo o di difficoltà”.

Sul palco hanno ricevuto la placca di servizio 51 neo agenti della polizia locale di Torino (che salgono a 67 con quelli che avevano già completato la formazione) e 53 di altri 32 Comuni piemontesi, insieme agli agenti della Polizia Provinciale di Alessandria, che hanno partecipato al corso di formazione regionale.

Poi è toccato agli encomi. Tra i premiati, l’intero Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione, i cui operatrici e operatori – si legge nell’economio firmato dal sindaco Stefano Lo Russo – “in 35 anni di attività si sono particolarmente distinti svolgendo la propria attività con professionalità, efficacia e umanità, contribuendo allo sviluppo delle politiche di integrazione della Città”.

Premiati anche gli agenti impegnati nelle azioni di contrasto alla malamovida “Per la dedizione, la professionalità e la concretezza dimostrate nell’affrontare e risolvere, con grande spirito di iniziativa ed un innovativo approccio investigativo, delicate e variegate situazioni di sicurezza urbana, ponendo particolare attenzione alla tutela delle persone minorenni che frequentano le aree della movida, dove gli operanti hanno gestito un’importante indagine che ha portato al sequestro di locali notturni che somministravano alcolici a minorenni”.

Un premio per aver risolto un caso di bullismo alla Scuola Media “Turoldo” di via delle Magnolie dove, prima dell’intervento degli agenti, alcuni alunni avevano smesso di frequentare la scuola per paura di un’aggressione da parte dei bulli e per l’assistente e l’agente che lo scorso aprile riuscirono a fermare e arrestare gli autori di atti vandalici e furti notturni nel nido d’infanzia “Il Pulcino”. Encomio del Comandante per “la professionalità ed il sangue freddo” di due agenti che, dopo aver soccorso una persona che era stata accoltellata e derubata hanno inseguito, fermato e arrestato il suo aggressore.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese