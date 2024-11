A Brandizzo in arrivo il musical Charlie e la fabbrica di cioccolato

BRANDIZZO – Sarà un teatro tenda, montato per l’occasione in piazza Vittime di Nassirya a Brandizzo (Torino), a ospitare il musical “Charlie e la fabbrica di cioccolato” dal 29 novembre al 1 dicembre: si tratta dell’esclusiva italiana del testo “Charlie and the chocolate factory” di Roald Dahl, nella versione di Broadway (esiste, infatti, anche una seconda versione, di Londra). Pur imitatissimo e proposto in svariate varianti rivisitate, è la prima volta che il musical viene messo in scena in Italia: è stata Nuove Direzioni di Brandizzo ad aggiudicarsi i diritti ufficiali del testo che è stato tradotto, proprio per l’occasione, da Gabriele Casale e Sara Magaldi.

La regia è di Alberto Casale e il musical sarà messo in scena venerdì 29 novembre alle 21, sabato 30 novembre alle 21 e domenica 1 dicembre alle 16 e alle 21. In totale, 1600 posti disponibili, acquistabili su Vivaticket (adulti 25 euro, bambini fino a 10 anni 20 euro). Sul palco ci saranno 19 artisti, capitanati da Willy Wonka, interpretato da Riccardo Fusero, e Charlie Bucket, alias Francesco De Tullio.

IL MUSICAL

Nuove Direzioni ha acquisito da MTI – Music Theater International i diritti ufficiali per il musical “Charlie e la fabbrica di cioccolato”: sarà così la prima compagnia italiana a portare in scena la versione di Broadway, campione d’incassi e di critica. È stata chiamata a curare la parte di danza, e a firmare le coreografie, Serena Ferrari, forte della creazione di uno spettacolo come “Fuori. Storie dal manicomio”, reduce da 18 repliche e 18 sold out.

Il musical si avvarrà di un’orchestra dal vivo con 16 elementi, come peraltro prevede il format di Broadway, composta da Claudia La Carruba e Martina Amadesi, violini, dal violoncello di Chiara Manueddu e Arianna Di Raimondo; al contrabbasso Andrea Garombo, al basso Rebecca Pisani, al flauto Pamela Pelaez, al sax/clar Fabio Freisa. Il clarinetto è di Francesco Morando, tromba di Donato Gavino Murru, al trombone Claudio Giunta, alla chitarra Gianluca Balzo. Infine, alle tastiere Ariel Lanteri, Barbara Pungitore, Federico Ragionieri e alle percussioni Andrea De Marchi. Sarà diretta sul palco da Elisa Bellezza, sotto la direzione artistica di Sara Magaldi e direzione musicale di Michele Frezza.

Basato sul famoso romanzo di Roald Dahl, “Charlie e la fabbrica di cioccolato” presenta infatti la colonna sonora originale composta da Marc Shaiman con testi di Shaiman e Scott Wittman (Hairspray) e scrittura di David Greig. La musica rende anche omaggio alla colonna sonora di Leslie Bricusse/Anthony Newley del film del 1971 con brani tratti dal film, tra i quali “Candy Man”, “I’ve Got a Golden Ticket”, “Oompa Loompa Song” e “Pure Imagination”. ”

Il corpo di ballo è invece formato da 10 ballerini: Elisa Clara, Fabio Corrarati, Viola Barbera, Ali Chamtouri, Mattia Mannarino, Chiara Greco, Laura Comunale, Elisa Ienco, Aurora Di Rienzo, Syria Morelli.

Il testo è amatissimo da grandi e piccini ed è tornato alla ribalta dopo l’uscita, a dicembre 2023, del film “Wonka” diretto da Paul King. Il famoso Willy Wonka sta aprendo le porte della sua misteriosa fabbrica, ma solo a pochi fortunati. Il giovane Charlie Bucket e altri quattro vincitori del biglietto d’oro intraprenderanno un viaggio che cambierà la loro vita attraverso il mondo di pura immaginazione di Wonka, tra cui cascate di cioccolato, scoiattoli nocciola e il grande ascensore di vetro: il tutto che verrà svelato dall’esercito di curiosi Umpa-Loompa di Wonka.

CAST

Charlie e la fabbrica di cioccolato

WILLY WONKA: Riccardo Fusero

CHARLIE BUCKET: Francesco De Tullio

NONNO JOE: Marco Montersino

NONNA JOSEPHINE: Maria Ursi

NONNA GEORGINA: Beatrice Carfora

NONNO GEORGE: Roberto Anselmo

SIG.RA BUCKET: Elisabeth Leosson/Serena Falchi

SIG.RA GLOOP: Sara Magaldi

AUGUSTUS GLOOP: Gabriele Casale

SIG. SALT: Alberto Casale

VERUCA SALT: Rachele Baldi

SIG. BEAUREGARDE: Manuel Bordina

VIOLETTA BEAUREGARDE: Yassmin Nadif

MIKE TEAVEE: Emanuele Casale

SIG.RA TEAVEE: Floriana Carlettino

JERRY: Antigone Tam Barbera

CHERRY: Ilaria Voster

SIG.RA GREEN: Arianna Lapertosa/Micol Tuminelli

CORPO DI BALLO: Elisa Clara, Fabio Corrarati, Viola Barbera, Ali Chamtouri, Mattia Mannarino, Chiara Greco, Laura Comunale, Elisa Ienco, Aurora Di Rienzo, Syria Morelli

REGIA: ALBERTO CASALE

DIREZIONE ARTISTICA: SARA MAGALDI

COREOGRAFIE: SERENA FERRARI

DIREZIONE MUSICALE: MICHELE FREZZA

DIREZIONE ORCHESTRALE: ELISA BELLEZZA

