Adecco ricerca 80 risorse professionali nelle regioni di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Sardegna

TORINO – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona circa 80 risorse professionali per Sirti Telco Infrastructures Spa, nelle regioni di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Sardegna. In particolare, le ricerche sono attive nelle città di Alessandria, Cagliari, Milano, Treviso, Udine e Verona.

Tra i ruoli professionali si ricercano tecnici di cantiere, escavatoristi, autisti con patente C e CQC, capisquadra di cantieristica stradale, installatori ambito reti TLC e impianti elettrici, giuntisti e posatori di fibra ottica.

Ai candidati interessati si richiede esperienza di almeno 1 anno nella cantieristica stradale e/o edilizia civile/industriale, in possesso della patente B.

