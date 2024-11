Piemonte, il meteo del weekend: cielo instabile e freddo

TORINO – Per il weekend del 16 e 17 novembre, in Piemonte è previsto un clima instabile con nuvole, precipitazioni diffuse e un abbassamento delle temperature a causa di una corrente di aria fredda. Ecco un quadro delle previsioni per ciascuna provincia:

Torino: Sabato e domenica sono attesi cieli nuvolosi e piogge intermittenti, con nevicate nelle aree alpine già dai 1.200 metri di altitudine. Le temperature si manterranno tra 6°C e 12°C​

Cuneo: Si prevede un tempo perturbato con piogge e nevicate a bassa quota (fino a 1.000 metri). Le temperature varieranno dai 3°C ai 10°C. La situazione potrebbe peggiorare domenica, con un calo termico ulteriore e nevicate più estese​

Alessandria: Le previsioni indicano piogge più deboli rispetto alle altre aree, con temperature tra 4°C e 11°C. I cieli saranno generalmente coperti per tutto il weekend, con possibili brevi schiarite​

Novara e Verbano-Cusio-Ossola: Anche qui si prevede tempo instabile, con piogge intermittenti e nevicate oltre i 1.200 metri. Le temperature oscilleranno tra 5°C e 11°C. Nella zona di Verbano è atteso un lieve peggioramento domenica, con possibilità di piogge più intense​

Biella e Vercelli: Previste piogge moderate sabato e domenica, con temperature comprese tra i 4°C e i 9°C. Le nevicate interesseranno le aree alpine a partire dai 1.000 metri​

Questo weekend, dunque, è caratterizzato da maltempo su tutta la regione, con nevicate in montagna e una generale riduzione delle temperature. Lunedì è previsto un ulteriore peggioramento climatico con l’arrivo di aria ancora più fredda.

