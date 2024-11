Aperto a Torino il processo d’appello Eternit Bis per le morti d’amianto

TORINO – Si è aperto oggi, in una delle maxi-aula del Palazzo di Giustizia di Torino, il processo d’appello “Eternit bis” per le morti causate dall’esposizione all’amianto a Casale Monferrato.

Nel 2023, in primo grado, la Corte d’Assise di Novara aveva condannato l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny a 12 anni di carcere per omicidio colposo. I procuratori generali Sara Panelli e Gianfranco Colace hanno richiesto la riapertura del dibattimento per cercare di dimostrare la responsabilità dell’imputato anche per alcuni dei casi su cui era stato assolto.

Durante il procedimento, sono stati analizzati 392 decessi: la sentenza di Novara aveva riconosciuto la colpevolezza dell’imputato in 147 di questi, mentre per altri 199 era stata dichiarata la prescrizione.

La procuratrice generale Sara Panelli, intervenendo oggi in aula, ha invitato Schmidheiny a considerare la “giustizia riparativa”, incontrando direttamente i familiari delle vittime dell’amianto.

Il magistrato ha poi ricordato Romana Blasotti Pavesi, una figura simbolo della lotta contro l’amianto e a lungo presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, scomparsa lo scorso 11 settembre a 95 anni. Con il consenso dei giudici, Panelli ha mostrato un frammento della testimonianza che Blasotti Pavesi rese in un processo precedente.

