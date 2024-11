Galup: il panettone piemontese quest’anno gioca a tombola

TORINO – Il panettone Galup è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione natalizia.

Per l’appuntamento con il Natale 2024, l’azienda piemontese ha indossato un vestito per le feste che unisce il panettone e la tombola: due simboli della tradizione natalizia. Se il panettone è

il dolce che accompagna il pranzo o la cena di Natale e di tutte le festività, la tombola è uno dei giochi più amati, capace di unire grandi e piccini in momenti di risate e fortuna.

Il panettone Galup nato dall’antica ricetta di Monsù Ferrua con canditi, uvetta e glassa alla Nocciola Italiana, quest’anno sarà all’interno di una confezione in latta rossa decorata con al suo interno una tombola composta da un tabellone in tessuto, le cartelle da gioco e un sacchetto di stoffa con i numeri in legno.

