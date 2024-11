Paolo De Chiesa: l’inchiesta sulla morte di Matilde Lorenzi chiusa troppo in fretta

TORINO – L’ex azzurro Paolo De Chiesa ha lanciato pesanti accuse su Instagram relativamente alla morte di Matilde Lorenzi, la giovane atleta torinese morta in un incidente sulle piste da sci.

Per De Chiesa, commentatore Rai, l’inchiesta è stata chiusa troppo in fretta e la pista non era sicura come si è voluto far credere. Perfino il tipo di incidente non convince. Le accuse dell’esperto sono molto circostanziate ed è il caso di ascoltarle con attenzione.

