Sinner, compra il Toro! La richiesta disperata di un tifoso durante le ATP Finals

TORINO – I tifosi del Toro le stanno provando tutte per liberarsi di Urbano Cairo, scatenando al contempo la propria ironia per nascondere venti anni di delusioni. Nel dopo derby è nata una petizione per propore una stella allo Juventus Stadium dedicata a Cairo (nella sua gestione un solo derby vinto su 24 e ben 16 sconfitte).

Ieri sera il colpo di genio è apparso durante il match tra Jannik Sinner e Taylor Fritz (vinto dal tennista italiano) alle ATP Finals di Torino. Nella bolgia dell’Inalpi Arena, una via di mezzo tra uno stadio ed un palazzetto dedicato al tennis, un tifoso ha infatti sollevato un cartello con un appello chiaro e disperato: “Jannik, compra il Toro”, subito colto dalle telecamere tv.

Un modo per far sentire il proprio affetto al numero 1 al mondo, che ormai Torino ha adottato, e al contempo per lanciare una speranza per il futuro della società granata. Un’ipotesi fantasiosa e probabilmente non applicabile, ma perchè non sognare in questi giorni di magia sportiva?

