ATP Finals Torino: Jannik Sinner vince anche contro Fritz, 6-4 6-4

TORINO – L’edizione 2024 delle Nitto ATP Finals entra sempre più nel vivo, oggi i giocatori del Gruppo Ilie Nastase sono tornati in campo all’Inalpi Arena per il secondo round dei match dei gironi.

A chiudere la serata la partita tra i vincitori della prima giornata, Jannik Sinner e Taylor Fritz, che si sono sfidati in una riedizione della recente finale degli US Open. E anche in questo caso l’italiano ha vinto contro l’americano, n.5 del ranking, con il punteggio 6-4 6-4.

Sinner prende quindi il comando della classifica nel Gruppo Ilie Nastase. In semifinale, il 23enne della Val Pusteria affronterà il primo o il secondo classificato del Gruppo ‘Newcombe’

Fritz sperava che la sorte avversa a New York non si ripetesse contro il beniamino di casa Sinner. L’altoatesino, il n. 1 nella classifica ATP PIF, ha vinto l’ultimo scontro tra i due nella finale del torneo a Flushing Meadows a settembre e al suo primo match in Italia dopo un anno (aveva dovuto saltare Roma per un infortunio), Sinner si è imposto con grande autorità su De Minaur nel match di apertura. Anche Fritz ha mostrato un tennis impressionante con una netta vittoria su Medvedev, in cui il servizio è stato l’arma principale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese