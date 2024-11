Torino: attivisti di Intifada Studentesca occupano la sede di Leonardo

TORINO – Intifada Studentesca Torino sta occupando la sede di Leonardo, in Corso Francia. Un corteo di circa 30 attivisti pro Palestina che muniti di striscioni accusano l’azienda di essere responsabile del genocidio, essendo una azienda bellica tra le più grandi in Europa.

“Free Palestine e Free Lebanon! I popoli in rivolta scrivono la storia, Intifada fino alla vittoria” gridano i manifestanti. Sul posto la polizia che ha sgomberato gli attivisti e presidia i cancelli.

Sempre per la giornata di oggi, Intifada Studentesca Torino ha annunciato sui social una assemblea a Palazzo Nuovo per organizzare il boicottaggio accademico e le prossime mobilitazioni.

Leonardo SpA

Leonardo SpA è un pilastro italiano nel settore della difesa, della sicurezza e dell’aerospazio, fornendo tecnologie avanzate e soluzioni cruciali per le forze armate globali. Le sue collaborazioni spaziano dall’avanzato sviluppo dei sistemi di difesa alla fornitura di equipaggiamento tattico per le truppe sul campo. Dai sofisticati radar alla cybersecurity, Leonardo è impegnata nel garantire la sicurezza di territori e basi militari. Inoltre, con la produzione di velivoli militari e l’offerta di sistemi di navigazione all’avanguardia, l’azienda è un punto di riferimento per l’innovazione nel settore bellico.

