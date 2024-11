Dieci cose da fare in Piemonte questo weekend

TORINO – Il freddo autunnale è arrivato, ma questo non vuol dire che sia necessario rimanere chiusi in casa. Il Piemonte gode sempre di una grande offerta culturale, enogastronomica e sportiva. Per questo, abbiamo deciso di fare una breve lista di dieci attività interessanti da fare in Piemonte questo weekend. Ce n’é per tutti i gusti: dalle mostre al tennis, tenendo anche in considerazione il meteo instabile di questo fine settimana.

TuttoMele a Cavour – Un evento dedicato alle mele e ai prodotti locali, con stand, degustazioni e attività per famiglie. Si svolge fino al 17 novembre e include anche mercatini e laboratori tematici​. Casa Tennis a Torino – Durante le ATP Finals, Casa Tennis in Piazza Castello ospita spettacoli, incontri con atleti e personalità come Max Gazzè, con attività per appassionati di tennis e musica fino al 17 novembre​ Fiera del Porro di Cervere – A Cervere, questa tradizionale fiera celebra il porro con stand gastronomici e piatti locali. Prosegue per tutto il weekend e attira visitatori con prodotti tipici del Piemonte​. Fan Village ATP Finals a Torino – Il Fan Village a Torino offre attività interattive, proiezioni delle partite, e intrattenimento per gli amanti dello sport, ideale per immergersi nell’atmosfera delle Finals​. Scoprire Torino: Visite Guidate Speciali – Sempre legato alle ATP Finals, una serie di visite guidate alla città per scoprire Torino con tour a tema a un prezzo speciale fino al 17 novembre​. Magico Paese di Natale ad Asti e Govone – Questo evento natalizio nelle Langhe e nel Monferrato inizia il 16 novembre, trasformando Asti e Govone in un villaggio natalizio con mercatini, spettacoli e decorazioni​. Mercatino degli Angeli di Sordevolo – Un mercatino natalizio tradizionale nel Biellese, ideale per chi vuole fare shopping di Natale in un’atmosfera suggestiva. Aperto nei weekend fino a dicembre​. Mostra di Giorgio De Chirico a Torino – La Fondazione Accorsi Ometto ospita una mostra dedicata a Giorgio De Chirico, una perfetta combinazione di arte e cultura, in esposizione fino a marzo 2025​. Mostra Fotografica “REBORN – Through India to my Soul” a Torino – Alla Rotonda del Talucchi dell’Accademia Albertina, questa esposizione fotografica racconta il viaggio interiore attraverso l’India con 80 fotografie intense e suggestive. La mostra, in corso fino all’8 dicembre, è un’opportunità per esplorare la cultura indiana da una prospettiva personale e artistica​. Fiera del Tartufo Trifola d’Or a Murisengo – Ultima domenica per questa fiera che celebra il tartufo bianco pregiato, con degustazioni e stand di vendita di tartufi di alta qualità​.

