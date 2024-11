Impresa Chieri in CEV Challenge Cup: Spazza via Sant Cugat e vola agli Ottavi!

CHIERI – La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 conquista la prima vittoria stagionale nella CEV Challenge Cup, battendo nettamente il Dsv Sv Sant Cugat con un 3-0 al PalaFenera. Dopo aver vinto anche l’andata con lo stesso punteggio, le biancoblù accedono agli ottavi di finale, dove affronteranno a fine novembre e metà dicembre la vincente tra LP Kangasala e Maccabi Haifa.

Coach Bregoli ha optato per una formazione rinnovata, schierando Lyashko al centro e Rolando come primo libero, insieme a Van Aalen, Gicquel, Zakchaiou, Skinner e Bujis. Dall’altra parte, Sant Cugat è scesa in campo con lo stesso sestetto dell’andata.

Il primo set è stato dominato da Chieri, chiudendosi rapidamente sul 25-9. Più combattuti invece il secondo e il terzo set, terminati rispettivamente 25-22 e 25-23. Lyashko si è distinta come miglior realizzatrice con 10 punti, seguita da Bujis e Gicquel. Per il Sant Cugat, Cano e Braun hanno segnato 8 punti ciascuna.

Chieri conoscerà domani la sua avversaria degli ottavi: l’LP Kangasala parte in vantaggio dopo il successo per 3-0 sull’Maccabi Haifa nella gara d’andata.

