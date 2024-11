Sinner sconfigge in due set Medvedev e fa qualificare Fritz

TORINO – Jannik Sinner non ha smentito la sua fame di vittoria. Anche se già qualificato prima di iniziare il match con il russo Daniil Medvedev, ha dato il suo meglio e l’ha sconfitto in due set (6-3 6-4).

Con la vittoria del primo set ha di fatto permesso la qualificazione dello statunitense Taylor Fritz che ha sconfitto in tre set l’australiano De Minaur.

Ora toccherà aspettare il girone John Newcomb per sapere chi sarà l’avversario dell’altoatesino, in particolare la sfida Zverev-Alcaraz che designerà non solo il primo a qualificarsi ma anche se il suo rivale generazionale Carlito Alcaraz riuscirà a passare in semifinale, dato che è stato sconfitto da Casper Ruud nel match d’esordio.

